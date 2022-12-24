Тебе, по суті, вигнали, – власники бренду косметики з Бучі про виїзд за кордон

Росіяни зруйнували успішний бізнес двох українок у Бучі: вдерлись у магазин бренду "Весна", понищили лабораторії та фактично вигнали з рідного дому.

Співзасновниці косметичного бренду "Весна" Інна Скаржинська та Вікторія Маслова розповіли 24 каналу в межах проєкту СВОЇ про те, як довелось виїжджати з Київщини через вторгнення росіян.

Повний текст інтерв'ю "Багатьох наших клієнтів просто не стало": історія власників бренду "Весна" про евакуацію з Бучі

Жінки наголосили, що виїжджали з чітким розумінням, що повернуться. У планах було "лише перечекати, коли все буде більш-менш зрозуміло".

Біженство – це точно не туристична поїздка. Ми не бачили тієї краси довкола. Взагалі ми були в якомусь ніби темному стані. Коли ти постійно перевіряєш новини, думаєш, коли зможеш повернутися додому. Через те, що ти ж не сам поїхав, тебе, по суті, вигнали,

– розповіла Вікторія Маслова.

Окупанти понищили лабораторію та крамничку

Ще у перші дні окупації попросили тероборону зламати їхню екокрамничку, щоб роздати продукти тим, хто залишився у Бучі. Тому що всі великі супермаркети були вже розграбовані й такі маленькі магазинчики стали справжнім порятунком для людей, які сиділи у підвалах.

А на наступний день вже прийшли росіяни, почали грабувати техніку, стелажі, але продуктів там вже не було.

Вони також увірвалися на виробництво, пограбували й зруйнували лабораторію. Те, що не змогли винести, до прикладу, меблі чи важке обладнання, вони просто понищили,

– розповіли дівчата.

Що після себе залишили окупанти у лабораторії / Фото надані 24 каналу

Жінки також розповіли, що основну частину товару та інвентарю окупанти розграбували, і весь косметичний склад був викрадений, навіть викрадали такі речі, як стільчики. "Тобто те, що для нас не сильно має значення".

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