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Власники "євроблях" заблокували центр Києва: фото і відео

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У Києві протестують власники "євроблях"
У Києві протестують власники "євроблях" / nevainfo.ru

У Києві 11 липня з самого ранку триває протест власників автомобілів на іноземних номерах. Вони заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.

До Києва приїхали власники "євроблях" зі всіх регіонів України. Організатори заявляють про 5 тисяч учасників. Протест триває з 6-ї ранку.

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Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та прийняття закону про розмитнення авто на іноземних номерах на вигідних умовах.

Власники "євроблях" називають свою акцію безстроковою, кажуть, що блокуватимуть урядовий квартал доти, поки їх не почують.

Користувачі соцмереж опублікували фото акції в центрі Києва.

Протест євроблях
Власники "євроблях" заблокували центр Києва (фото зі сторінки Автомобильный Киев)

Протест євроблях
Безстрокова акція власників авто на іноземних номерах (фото зі сторінки Автомобильный Киев)

 

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Одне з перших відео з місця події опубліковано на Facebook-сторінці Информатор Киев.

Протест власників "євроблях" у Києві: дивіться відео

“Евробляхеры” заблокировали Грушевского

Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 10 липня 2018 р.

 

Судячи з даних Google-карт, подекуди затори в центрі Києва сягають 10 балів.

Затори в Києві 11 липня
Затори в центрі Києва 11 липня

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Теги: Новини України Іноземні номери Авто Новини Києва протести
Джерело: 24 канал
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