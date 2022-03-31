Власним транспортом за день змогли евакуюватися 1458 людей, – Верещук
31 березня 2022 , 21:53Читать новость на русском
Ірина Верещук розповіла результати евакуації 31 березня 2022 року по трьох погоджених гуманітарних коридорах.
Згідно з інформацією, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей.
Важливо З третьої спроби гуманітарний конвой змін потрапити до Мелітополя
Відомо, що з них 631 людина – з Маріуполя
Інші 827 людей були мешканцями таких міст Запорізької області:
- Бердянськ,
- Мелітополь,
- Енергодар,
- Пологи,
- Оріхів,
- Гуляйполе
- Василівка.
Дивіться вечірнє звернення Верещук за 31 березня