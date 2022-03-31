Власним транспортом за день змогли евакуюватися 1458 людей, – Верещук

Ірина Верещук розповіла результати евакуації 31 березня 2022 року по трьох погоджених гуманітарних коридорах.

Згідно з інформацією, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей.

Важливо З третьої спроби гуманітарний конвой змін потрапити до Мелітополя

Відомо, що з них 631 людина – з Маріуполя

Інші 827 людей були мешканцями таких міст Запорізької області:

Бердянськ,

Мелітополь,

Енергодар,

Пологи,

Оріхів,

Гуляйполе

Василівка.