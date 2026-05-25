Тимчасово непридатний чи виключений з обліку: як ВЛК визначає статус призовників у 2026 році

Придатність до військової служби визначають військово-лікарські комісії відповідно до чинного законодавства. Рішення ухвалюється індивідуально на основі стану здоров'я та медичних документів.

Загалом існує 5 висновків ВЛК, які є актуальні у 2026 році. Про це нагадали у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Дивіться також Хто може продовжити відстрочку від мобілізації автоматично: повне пояснення від ТЦК

Які висновки ВЛК залишаються актуальними у 2026 році?

Рішення про придатність до військової служби ухвалюють військово-лікарські комісії (ВЛК) відповідно до чинного законодавства України. Висновки формуються на основі стану здоров’я, результатів обстежень та вимог "Розкладу хвороб", затвердженого наказом Міністерства оборони №402.

У 2026 рік в Україні застосовуються кілька основних категорій придатності.

Придатний до військової служби – особа може проходити службу без обмежень і виконувати обов'язки на будь-яких посадах, у тому числі у бойових підрозділах.

Придатний до служби у підрозділах забезпечення – встановлюється для осіб із певними обмеженнями за станом здоров'я. Вони можуть служити у підрозділах забезпечення, логістики, зв'язку, медичних частинах та навчальних закладах.

Непридатний до військової служби – визначається у випадках серйозних захворювань, що унеможливлюють службу. Такі військовозобов'язані виключаються з обліку, а військовослужбовці підлягають звільненню.

Тимчасово непридатний – статус встановлюється на період лікування або відновлення після хвороби чи травми. Передбачає повторний огляд через 1 – 12 місяців, протягом якого призов не проводиться.

Непридатний із переоглядом через 6 – 12 місяців – застосовується у складних випадках, коли потрібне тривале лікування або реабілітація. Після звільнення зі служби особа залишається на військовому обліку та проходить повторне медичне обстеження у визначені строки.

Нагадаємо, що є певні категорії громадян, яких не мобілізують влітку 2026 року. Мобілізація в Україні не поширюється на чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу та не перебувають у запасі. Водночас вони мають право добровільно підписати контракт у форматі "18 – 24" та приєднатися до Сил оборони.

Окремо відзначається, що чоловіки після 60 років також зазвичай не підлягають мобілізації. Виняток становить вищий офіцерський склад, для якого граничний вік служби може бути продовжений до 65 років.

Також існують винятки для молодших за 25 років, які вже мають досвід служби або пройшли військову підготовку. Такі особи автоматично набувають статусу військовозобов'язаних і можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку.

Жінки в Україні не підлягають примусовій мобілізації, однак можуть добровільно вступати до лав Сил оборони.