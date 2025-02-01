Як ВЛК буде спрямовувати висновок у ТЦК: пояснення Міноборони

Наприкінці січня Кабмін видав постанову, якою змінив порядок проведення призову під час мобілізації. Завдяки цьому з'явилася можливість подавати заявки на електронне направлення на ВЛК у застосунку Резерв+.

За кілька днів до цього Міноборони анонсувало бета-тест направлень на ВЛК у Резерв+, а вже 31 січня послугу запустили для всіх охочих. Як це працюватиме, передає 24 Канал.

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Що передбачає оновлення щодо ВЛК

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що після подання запиту на направлення керівник ТЦК повинен його підтвердити, після чого у застосунок надійде сповіщення з номером направлення, адресою медзакладу, за підписом керівника.

Після запиту з Резерв+ протягом доби маєте отримати направлення. Далі у вас буде 4 дні на проходження ВЛК, якщо без додаткових обстежень,

– вказала Черногоренко.

ВЛК поки буде спрямовувати висновок у центр комплектування в паперовому вигляді. Вносити інформацію про ВЛК у реєстр "Оберіг" зможе той ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Важливо! Катерина Черногоренко анонсувала, що вже з 28 лютого 2025 року постанова про придатність буде лише у цифровому форматі. Тобто людині більше не доведеться другий раз йти до ТЦК, аби віднести постанову про придатність або непридатність. Водночас у Резерв+ автоматично підтягнеться актуальний статус.

Згідно з наказом Міноборони, військовозобов'язаний має 4 днів для проходження ВЛК. Однак перевірку стану здоров'я можуть продовжити, якщо потрібні додаткові аналізи, дослідження чи огляди.

Враховуючі величезні черги на медогляд і те, що деякі дослідження, як-от МРТ, призначають через кілька тижнів чи навіть місяців, ВЛК може затягнутися. Юристи радять у цьому випадку збирати усі підтвердження, що затримка не з вини військовозобов'язаного, як-от сповіщення, направлення з датами.