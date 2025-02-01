Як ВЛК буде спрямовувати висновок у ТЦК: пояснення Міноборони
- Кабмін змінив порядок проведення призову, дозволивши подачу заявок на електронне направлення на ВЛК через застосунок Резерв+.
- ВЛК направлятиме висновки у паперовому вигляді, а військовозобов'язаний має 4 дні для проходження ВЛК, якщо не потрібні додаткові обстеження.
Наприкінці січня Кабмін видав постанову, якою змінив порядок проведення призову під час мобілізації. Завдяки цьому з'явилася можливість подавати заявки на електронне направлення на ВЛК у застосунку Резерв+.
За кілька днів до цього Міноборони анонсувало бета-тест направлень на ВЛК у Резерв+, а вже 31 січня послугу запустили для всіх охочих. Як це працюватиме, передає 24 Канал.
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Що передбачає оновлення щодо ВЛК
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що після подання запиту на направлення керівник ТЦК повинен його підтвердити, після чого у застосунок надійде сповіщення з номером направлення, адресою медзакладу, за підписом керівника.
Після запиту з Резерв+ протягом доби маєте отримати направлення. Далі у вас буде 4 дні на проходження ВЛК, якщо без додаткових обстежень,
– вказала Черногоренко.
ВЛК поки буде спрямовувати висновок у центр комплектування в паперовому вигляді. Вносити інформацію про ВЛК у реєстр "Оберіг" зможе той ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку.
Важливо! Катерина Черногоренко анонсувала, що вже з 28 лютого 2025 року постанова про придатність буде лише у цифровому форматі. Тобто людині більше не доведеться другий раз йти до ТЦК, аби віднести постанову про придатність або непридатність. Водночас у Резерв+ автоматично підтягнеться актуальний статус.
Згідно з наказом Міноборони, військовозобов'язаний має 4 днів для проходження ВЛК. Однак перевірку стану здоров'я можуть продовжити, якщо потрібні додаткові аналізи, дослідження чи огляди.
Враховуючі величезні черги на медогляд і те, що деякі дослідження, як-от МРТ, призначають через кілька тижнів чи навіть місяців, ВЛК може затягнутися. Юристи радять у цьому випадку збирати усі підтвердження, що затримка не з вини військовозобов'язаного, як-от сповіщення, направлення з датами.