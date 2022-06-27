Влучань у Полтаві немає, хоч місцеві могли чути вибухи, - ОВА

Голова Полтавської ОВА повідомив, що вибухів у місті не було. Інформації про ворожі прильоти відсутня.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін спростував інформацію щодо вибухів у Полтаві. Він заявив, що хоч місцеві мешканці могли чути щось схоже на вибухи, даних про обстріли немає.

Лунн заявив, що люди могли чути під час останньої повітряної тривоги звути вибухів. При цьому інформації про прильоти ракет російських окупантів немає, повідомив голова ОВА.

Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає,

– написав Лунін у своєму телеграм-каналі.