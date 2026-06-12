Влучили точно в ціль, є пожежі: Сили оборони вдарили по НПЗ, комбінату і інших ворожих об'єктах

Українські військові уночі у п'ятницю, 12 червня, атакували два російських нафтопереробних заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, а також командні пункти та логістичні об'єкти противника

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки ударів по Росії?

Під ударом українських безпілотників опинилися нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК", розташовані у Нижньокамську в республіці Татарстан. За даними Генштабу, на обох підприємствах сталися влучання і пожежі.

"ТАНЕКО" належить до найбільших НПЗ Росії та виготовляє пальне й інші нафтопродукти. "ТАІФ-НК" спеціалізується на глибокій переробці нафти, частину продукції використовують в нафтохімічній галузі і для потреб окупантів.

Також удару зазнав комбінат "Тольяттікаучук" у Самарській області, який виробляє синтетичний каучук та іншу продукцію, яку використовують у виробництві твердого ракетного палива. На цьому об'єкті також була пожежа.

Окремо українські військові атакували низку командних пунктів і вузлів зв'язку російських військ. Наприклад, під удари потрапили об'єкти в Курській області Росії, а також на окупованій частині Херсонської та Донецької областей.

Уразили й район зосередження окупантів на полігоні "Восточний" біля Новопетрівки в Запорізькій області. Були й удари по польовому артилерійському складу в Луганській області і логістичному складу ворога у Маріуполі.