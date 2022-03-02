ВМФ Росії – пірати XXI століття: окупанти прикриваються цивільними суднами як живим щитом

Ворожий чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів Росії. Вони намагаються прикриватись життями цивільних.

Кораблі Росії вимагають від цивільного судна HELT зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом.

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У протилежному випадку окупаційні кораблі обіцяють відкрити по судну HELT вогонь.

Це ніщо інше, як піратство XXI століття,

– наголосили у Генштабі.

Військово-Морські сили ЗСУ України закрили судноплавство у північно-західному районі Чорного моря задля безпеки цивільного судноплавства.

Росіяни обстрілюють цивільні судна

Як нагадали в установі, за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого до ранку 2 березня флот Росії вже обстріляв 2 цивільні судна.

Крім того, окупанти захопили у полон ще 2 судна. Зокрема мовиться про пошуково-рятувальне судно "Сапфір", що виконувало гуманітарну місію.

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