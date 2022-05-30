Через обстріли окупантів у Бахмутському районі стався витік аміаку: хмара рухається у бік міста

У Бахмутському районі, що у Донецькій області внаслідок бойових дій пошкодили герметичність гілки аміакопроводу Тольятті – Одеса.

Деталі розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Попри те, що ця гілка не використовувалася з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином.

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Кириленко попередив, що хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. У зону ураження можуть потрапити:

Бахмут,

Гладосове,

Дача,

Миколаївка Друга,

Одрадівка,

Опитне.

Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Заходи безпеки при отруєнні аміаком

Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

У разі викиду аміаку виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру. Якщо немає змоги вийти з району зараження, необхідно сховатися в укритті, попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію, бажано тканиною, змоченою у:

лимонній кислоті,

або слабкому розчині оцту чи воді.

Якщо відчувається запах аміаку, слід дихати через зволожену марлеву пов'язку. Її бажано змочити 5-відсотковим розчином оцтової або лимонної кислоти.

У разі отруєння аміаком, необхідно:

вивести ураженого на свіже повітря,

дати йому теплого молока з харчовою содою,

далі слід одягти на постраждалого ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5-відсоткового розчину оцтової або лимонної кислоти.

Якщо уражено шкіру, її слід обмити чистою водою, зробити примочки з 5-відсоткового розчину оцтової або лимонної кислоти.

Як минула доба на Донбасі: головне

За минулу добу, 29 травня, на Донбасі загинули 4 людини. Росіяни зруйнували та пошкодили загалом 67 цивільних об'єктів.

Лише за добу російські загарбники обстріляли 46 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це повідомили в Угрупованні Об'єднаних сил.

Російські окупанти обстріляли: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівку, Золоте, Гірське, Комишуваху, Тошківку, Врубівку, Устинівку, Мар'їнку, Піски, Водяне, Опитне, Авдіївку, Торецьк, Святогірськ, Бахмут, Лиман, Соледар, Нью-Йорк, Калинове та інші населені пункти.

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