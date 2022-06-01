Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені лінії однієї з підстанцій
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
Унаслідок обстрілу Миколаєва у середу, 1 червня, пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Корабельний район довелося тимчасово відключити від електроживлення.
Сєнкевич пояснив, що це зробили, аби працівники Миколаївобленерго змогли провести ремонт. Полагодити все обіцяють за півтори – дві години.
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Внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район,
– мовиться у повідомленні.
Жодних деталей наразі не розкривають.
Близько 14:45 Сєнкевич попередив місцевих жителів про артилерійський обстріл. Він заявив, що у місті лунають вибухи. Сєнкевич попросив усіх бути максимально обережними й триматися якомога далі від вікон. О 16:03 він повідомив про відбій загрози артобстрілу.
Чотири снаряди прилетіли в житловий квартал
Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – розповів, що артилерійські обстріли Миколаєва почастішали. Місцевим жителям навіть рекомендують хоча б на декілька днів виїхати.
За словами Кіма, російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру. Голова ОВА розповів, що 1 червня 4 снаряди прилетіли в один із житлових кварталів. Це призвело до загибелі однієї людини.
Кім зауважив, що наразі триває активний захист на півдні Миколаївщині, а також – з напрямку Кривий Ріг. Глава ОВА припускає, що окупанти активізувалися, зокрема, й тому. Вони намагаються посіяти паніку.
"Орки почали працювати ствольною артилерією "Піоном". Ми їх знайдемо, але поки що вона працює і робить це щодня. 4 снаряди прилетіло вже сьогодні", – зауважив Кім.
Він також пояснив, що повітряна тривога – це ракети, які гатять точково. Їх бачать. Тим часом ствольна артилерія – без попередження. Саме тому, на жаль, місцеві жителі не можуть себе убезпечити. Місто перебуває у постійній небезпеці. Всі – у зоні ураження.
Водночас люди вже повертаються до Миколаєва. Кім зауважив, що він радив би почекати ще хоча б 2 – 3 тижні.
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