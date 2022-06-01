Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені лінії однієї з підстанцій

Унаслідок обстрілу Миколаєва у середу, 1 червня, пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Корабельний район довелося тимчасово відключити від електроживлення.

Сєнкевич пояснив, що це зробили, аби працівники Миколаївобленерго змогли провести ремонт. Полагодити все обіцяють за півтори – дві години.

Зауважте Ворог випустив 6 ракет по Шосткинському району на Сумщині

Внаслідок обстрілу пошкоджені лінії однієї з підстанцій. Для проведення ремонту працівники Миколаївобленерго мусили відключити від електроживлення Корабельний район,

– мовиться у повідомленні.

Жодних деталей наразі не розкривають.

Близько 14:45 Сєнкевич попередив місцевих жителів про артилерійський обстріл. Він заявив, що у місті лунають вибухи. Сєнкевич попросив усіх бути максимально обережними й триматися якомога далі від вікон. О 16:03 він повідомив про відбій загрози артобстрілу.

Чотири снаряди прилетіли в житловий квартал

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – розповів, що артилерійські обстріли Миколаєва почастішали. Місцевим жителям навіть рекомендують хоча б на декілька днів виїхати.

За словами Кіма, російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру. Голова ОВА розповів, що 1 червня 4 снаряди прилетіли в один із житлових кварталів. Це призвело до загибелі однієї людини.

Кім зауважив, що наразі триває активний захист на півдні Миколаївщині, а також – з напрямку Кривий Ріг. Глава ОВА припускає, що окупанти активізувалися, зокрема, й тому. Вони намагаються посіяти паніку.

"Орки почали працювати ствольною артилерією "Піоном". Ми їх знайдемо, але поки що вона працює і робить це щодня. 4 снаряди прилетіло вже сьогодні", – зауважив Кім.

Він також пояснив, що повітряна тривога – це ракети, які гатять точково. Їх бачать. Тим часом ствольна артилерія – без попередження. Саме тому, на жаль, місцеві жителі не можуть себе убезпечити. Місто перебуває у постійній небезпеці. Всі – у зоні ураження.

Водночас люди вже повертаються до Миколаєва. Кім зауважив, що він радив би почекати ще хоча б 2 – 3 тижні.

Зауважте – львівські десантники підсмажують окупантів: дивіться відео