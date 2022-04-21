Внаслідок обстрілу Зеленодольська на Дніпропетровщині місцеві були без світла та води

Окупанти влучили по комунікаціях Зеленодольська. Томі жителі на якийсь час залишились без світла та води.

На щастя, постачання вдалося відновити. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА 21 квітня.

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Ніч на Дніпропетровщині минула під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.

Людей та будинки не зачепило. Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води,

– написав Резніченко.

Станом на 8 ранку фахівці все відновили.

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