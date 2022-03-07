Внаслідок російської атаки у Вінниці постраждали 10 цивільних та військових

Російські окупанти атакували аеропорт у Вінниці. Внаслідок атаки постраждали 10 людей.

Відповідну інформацію станом на вечір 6 березня розповіла влада області. Відомо, що окупанти цинічного удару нанесли протягом дня 6 березня.

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Внаслідок атаки у Вінниці постраждали 10 осіб

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів про атаку окупантів на 11 день війни, яку Росія почала проти України.

У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні… Це лише попередні дані,

– написав глава ОВА.

Також атакували з неба, тому влада вкотре заявила, що треба закрити небо над Україною.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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