Внаслідок ударів по Харкову пошкоджені 2 міські лікарні

Росіяни знову атакували цивільні об'єкти у Харкові. Пізно ввечері 29 квітня ворог вдарив по 5 районах міста.

Для атаки противник застосовував БПЛА "Гєрань-2". Про це повідомив начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко.

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Наслідки вибухів у Харкові

Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні оселі, автомобілі, підприємства та 2 міські лікарні. Загалом під ударом були такі райони:

Слобідський;

Шевченківський;

Київський;

Салтівський;

Немишлянський.

Кількість постраждалих станом на 00:21 30 квітня зросла до 39. У лікарні міста госпіталізували вже 4 містян. Серед постраждалих є 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка, повідомили в ОВА.