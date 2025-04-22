Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Наслідки ворожої атаки Запорізької області

Зранку 22 квітня Росія продовжила терор українців. О 10:45 у Запорізькій області оголосили про небезпеку застосування ворожих ударних дронів. По російських БпЛА працювали сили протиповітряної оборони.

Вибухи в області пролунали бо 11:31. Після атаки в Запоріжжі сталася пожежа. На місці загоряння постраждали люди, тому туди направили бригади медиків. Станом на 12:08 відомо про двох поранених жителів. Їх доправили до лікарні.

Іван Федоров повідомив, що зараз встановлюються наслідки атаки. Ворожі дрони зруйнували кілька поверхів житлового будинку. Також відомо, що на місці прильоту горить автомобіль, а ще кілька машин пошкоджені.

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Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що рівень завданих ушкоджень оцінюватимуть працівники аварійно-рятувальної служби "Кобра". Біля будинку розпочинається ліквідація наслідків атаки. Також там чергуватиме автобус з гуманітарною допомогою для людей. Неподалік запрацював Пункт незламності.

Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень внаслідок атаки – негайно повідомляйте це, зателефонувавши до міського Контакт-Центру 1580 за номерами телефонів: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 або (067) 656 15 80,

– написала Харченко.

Ворог продовжує завдавати руйнівних ударів з 21 квітня. Так увечері росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 людини та були пошкоджені цивільні об'єкти.