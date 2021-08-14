Внаслідок землетрусу на Гаїті загинули 29 людей: влада готується до найгіршого

Гаїті сколихнув потужний землетрус магнітудою у понад 7 балів. Відомо про майже три десятки загиблих.

Ще вранці 14 серпня влада Гаїті повідомляла лише про 4 жертв природного явища. Під вечір, коли стали розбирати завали, з'ясувалося, що жертв у рази більше.

Нагадаємо Потужний землетрус сколихнув Гаїті: є жертви і руйнування, оголошено загрозу цунамі

Потужний землетрус на Гаїті

Геологічна служба США (USGS) оголосила "червоне попередження" про смертельні випадки. Це означає, що кількість жертв катастрофи, найімовірніше, буде збільшуватися. Ранковий землетрус сягнув позначки у 7,2 бала – це один із найпотужніших поштовхів на острові за останні 10 років.

Епіцентр землетрусу був у морі приблизно за 8 кілометрів від міста Петі-Тру-де-Ніппес, на глибині 10 кілометрів. Поштовхи також відчували за сотні кілометрів на Ямайці та Кубі.

Прем'єр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан, який триватиме цілий місяць. Він висловив слова жалю рідним загиблих.

Я висловлюю свої співчуття рідним жертв цього сильного землетрусу, який спричинив загибель та матеріальну шкоду в різних провінціях,

– написав він.

Гаїтянська влада лише починає підрахунок збитків і прогнозує, що вони призведуть до нової кризи. Більшість населення Гаїті проживає в будівлях, які є вразливими до поштовхів, відтак велика кількість із них буквально розпалися від таких значних поштовхів.

Землетрус на Гаїті: головне

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів близько 8 ранку 14 серпня.

Експерти попереджають про загрозу виникнення цунамі.

За даними фахівців, на деяких ділянках узбережжя висота хвиль може сягати 3 метрів.

До того ж землетрус відчули і мешканці Домініканської Республіки, яка має сухопутний кордон з Гаїті.

Гаїті вважають найбіднішою країною Західної півкулі. Вона досі оговтується від нищівного землетрусу 2010 року, в результаті якого загинули близько 200 тисяч людей.

Збиток від землетрусу тоді оцінили у 8 мільярдів доларів, а країна опинилася у затяжній економічній і політичній кризі.