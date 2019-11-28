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      Внаслідок ДТП в Одесі стовп впав на будинок

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      В Одесі внаслідок ДТП стовп впав на дах будинку / Фейсбук Анастасії Собченко

      В Одесі автомобіль в’їхав у бетонну опору. Від удару стовп впав на дах житлового будинку.

      Про те, що автомобіль Honda Civic зніс бетонну опору зовнішнього освітлення на вулиці Грушевського в Одесі, написала у фейсбуці місцева жителька Анастасія Собченко.

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      дтп одеса стовп житловий будинок
      Аварія в Одесі / Фейсбук Анастасії Собченко

      За її словами, після зіткнення з автівкою стовп впав на дах житлового будинку. У результаті аварії кілька будинків залишилися без електроенергії. Інформації про постраждалих поки немає.

      Уранці 28 листопада на трасі Київ – Одеса трапилося кілька ДТП. Одна із них завершилася летально, а в іншій зіткнулися 11 машин. Причинами усіх аварій став густий туман.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси
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