Внаслідок ДТП в Одесі стовп впав на будинок

В Одесі автомобіль в’їхав у бетонну опору. Від удару стовп впав на дах житлового будинку.

Про те, що автомобіль Honda Civic зніс бетонну опору зовнішнього освітлення на вулиці Грушевського в Одесі, написала у фейсбуці місцева жителька Анастасія Собченко.

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Аварія в Одесі / Фейсбук Анастасії Собченко

За її словами, після зіткнення з автівкою стовп впав на дах житлового будинку. У результаті аварії кілька будинків залишилися без електроенергії. Інформації про постраждалих поки немає.

Уранці 28 листопада на трасі Київ – Одеса трапилося кілька ДТП. Одна із них завершилася летально, а в іншій зіткнулися 11 машин. Причинами усіх аварій став густий туман.