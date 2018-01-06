Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено одного українського військового, – Штаб АТО

Бойовики й надалі продовжують на окупованому Донбасі порушувати режим припинення вогню, домовленості про яке досягли задля новорічно-різдвяного перемир’я.

У п’ятницю, 5 січня, бойовики відкривали вогонь на Донецькому та Луганському напрямках, повідомили у Штабі АТО.

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В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу. Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

На Донецькому напрямку у першій половині доби загарбники зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли наших захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом – із мінометів калібру 82-мм.

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На Луганському напрямку пізно ввечері ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир’я.