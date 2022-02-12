Вночі буде мороз, вдень – сонце і до +8 градусів: прогноз погоди на 13 лютого

Погода в Україні у неділю, 13 лютого, буде сонячною та теплою вдень, однак холодною вночі. Опадів не очікують, вранці у частині областей буде туман.

Синоптики прогнозують в Україні сонячний день 13 лютого. Однак нічна та денна температура повітря відчутно відрізнятимуться.

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Прогноз погоди в регіонах

Ніч по всій території країни буде морозяною. Стовпчики термометрів опустяться до -3...-13 градусів. Найхолодніше буде на Буковині – -11...-13 градусів, та Закарпатті – -10...-12 градусів. Натомість найвищих позначок термометри вночі сягатимуть на Одещині – -3...-5 градусів, а також Херсонщині та у Криму – -4...-6 градусів.

Вдень майже у всіх областях буде плюсова температура. У середньому повітря прогріється до +4…7 градусів. Найтепліше буде у Львівській області – +6...+8 градусів, найхолодніше у Харківській та Сумській областях – -1...+1 градус.

Опадів синоптики не прогнозують. Однак попереджають про ожеледицю у західних, північних та східних областях.

Крім того, вночі та вранці у південних та більшості центральних областей буде туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.

У Києві очікують сонячний день, стовпчики термометрів показуватимуть +2...+4 градуси.

Погода у містах України 13 лютого

Ужгород – +3...+5

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – -1...+1

Київ – +2...+4



Погода в Україні 13 лютого / Дані Укргідрометцентру