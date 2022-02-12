Вночі буде мороз, вдень – сонце і до +8 градусів: прогноз погоди на 13 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 13 лютого, буде сонячною та теплою вдень, однак холодною вночі. Опадів не очікують, вранці у частині областей буде туман.
Синоптики прогнозують в Україні сонячний день 13 лютого. Однак нічна та денна температура повітря відчутно відрізнятимуться.
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Прогноз погоди в регіонах
Ніч по всій території країни буде морозяною. Стовпчики термометрів опустяться до -3...-13 градусів. Найхолодніше буде на Буковині – -11...-13 градусів, та Закарпатті – -10...-12 градусів. Натомість найвищих позначок термометри вночі сягатимуть на Одещині – -3...-5 градусів, а також Херсонщині та у Криму – -4...-6 градусів.
Вдень майже у всіх областях буде плюсова температура. У середньому повітря прогріється до +4…7 градусів. Найтепліше буде у Львівській області – +6...+8 градусів, найхолодніше у Харківській та Сумській областях – -1...+1 градус.
Опадів синоптики не прогнозують. Однак попереджають про ожеледицю у західних, північних та східних областях.
Крім того, вночі та вранці у південних та більшості центральних областей буде туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.
У Києві очікують сонячний день, стовпчики термометрів показуватимуть +2...+4 градуси.
Погода у містах України 13 лютого
Ужгород – +3...+5
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – -1...+1
Київ – +2...+4