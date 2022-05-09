Вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду: кілька вулиць залишилися без світла

Російські окупанти намагаються з півдня та сходу просунутися в бік Кривого Рогу. І обстрілюють міста та села в цьому напрямку.

Ввечері 8 травня російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду, що на кордоні між Дніпропетровською та Херсонською областями. Стріляли вони після 21:00, коли на вулиці вже стемніло.

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Цього разу снаряди влучили по околицях села Велика Костромка. За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок обстрілу кілька вулиць залишилися без електропостачання. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

"Мешканці села цілі та неушкоджені, зараз ведуться ремонтні роботи по відновленню електропостачання. Вся інфраструктура Дніпропетровщини функціонує в штатному режимі", – запевнив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Постійні обстріли Зеленодольська

Це не вперше, коли мирні мешканці цієї громади стають мішенню для окупантів. Попередній обстріл відбувся 6 травня. І теж вночі. Тоді окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони – поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав. А у Покровській громаді ракета влучила в поле.

Варто додати, що в Зеленодольську є Криворізька ТЕС. І саме вона є однією з цілей окупантів. Під час потужного обстрілу в ніч на 27 квітня, коли окупанти обстрілювали місто з артилерії, вони влучили "по підприємству енергетичної інфраструктури", через що виникла велика пожежа. Тоді рятувальники декілька годин приборкували вогонь. А один з працівників підприємства отримав поранення, потрапивши до лікарні. При цьому що під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Перед тим в ніч на 21 квітня Зеленодольськ обстріляли з "Ураганів". Тоді окупанти влучили по комунікаційних мережах, залишивши місто без води та електропостачання. Тоді теж вдалося уникнути жертв та руйнацій будинків мирних мешканців.

Ракетний обстріл Дніпра

Своїми ракетами окупанти дістаються і до обласного центру. 4 травня ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Тоді по місту були випущені дві ракети. Одну ракету збила система протиповітряної оборони. Друга ж поцілила у залізничну інфраструктуру, через що рух потягів було зупинено. Попри руйнування через ракетний удар, люди не постраждали.