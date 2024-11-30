Вночі поліція жорстоко розігнала протест у Тбілісі: протестувальники повертаються

Сьогодні вранці, 30 листопада, силовики Грузії завершили зачистку проспекту Руставелі від протестувальників, які зібралися біля будівлі парламенту. Розгін тривав усю ніч, починаючи з вечора попереднього дня. Однак опозиція повернулася до мітингу.

Акція протесту на проспекті Руставелі проходила другу ніч поспіль. Її спричинило обурення громадськості через плани уряду на чолі з прем’єром Іраклієм Кобахідзе відкласти переговори про вступ Грузії до ЄС до 2028 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телекомпанію "Руставі-2" та місцевий портал "Новини-Грузія".

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Як розганяли протестувальників у Грузії

На ранок 30 листопада весь периметр проспекту Руставелі контролювався співробітниками Міністерства внутрішніх справ.

ЗМІ повідомляють про десятки постраждалих, серед яких є журналісти. Очевидці зазначають, що деякі протестувальники зазнали серйозних травм, і постраждалих доводилося доставляти до лікарень на ношах. Затримання проводили із застосуванням сили, МВС Грузії повідомило про 107 затриманих вночі протестувальників та 10 поранених поліцейських, один з яких ушпиталений з опіками.

Поліцейські оточили демонстрантів, рухаючись з кількох напрямків: від вулиці Бесіка, метро "Руставелі" та площі Свободи. Протестувальники намагалися сховатися в церкві Кашветі, цілодобових аптеках, супермаркетах і метро. Силовики використовували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. Усю ніч на площі працювали медики швидкої допомоги.

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Як проходить протест

Асоціація молодих юристів Грузії заявила, що одночасне застосування кількох спецзасобів є забороненою практикою: водомети, перцевий спрей та певні капсули. Утім, МВС Грузії скасувало відповідні обмеження для полегшення розгону акції.

Аби дати відсіч поліції, протестувальники запускали в них феєрверки.

Протестувальники запускають феєрверки у поліцію: дивіться відео

Невелика частина протестувальників залишилася на площі Свободи та біля готелю Marriott, де вони звели барикади. На проспекті Руставелі комунальники зносять покинуті барикади.

Протестувальники повертаються на площу Руставелі запалюють вогнища та будують нові барикади з електросамокатів, лавок та сміттєвих баків, повідомляє "Радіо Свобода".