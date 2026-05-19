19 травня, 08:36
Оновлено - 09:15, 19 травня

Вночі понад 200 дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Вночі проти 19 травня Росія запустила 209 ударних дронів, з яких ППО збила чи подавила 180, але 27 дронів влучили в цілі.
  • Атака розпочалася з територій Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих територій Донеччини і Криму.

Росіяни обстрілювали нашу державу в ніч проти 19 травня. На жаль, є влучання.

У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО. Також там підкреслили, що атака триває.

Що відомо про атаку "Шахедами" і роботу ППО 18 – 19 травня? 

На 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 180 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Загалом росіяни запустили 209 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Серед "Шахедів" були й реактивні.

Атака розпочалася близько шостої вечора і ще триває. Пуски були з Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих територій на Донеччині та в Криму (Гвардійське).

Де були обстріли вночі та зранку?

Наразі відомо про декілька регіонів:

  • Вночі та зранку ворог обстрілював Харків. Мова про Холодногірський і Новобаварський райони. Там горіли приватні будинки. Загалом пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка, є троє постраждалих. Атаковано об'єкт цивільної інфраструктури.

  • У Кривому Розі поранена жінка. Пошкоджено 10 житлових будинків. Атака була вночі та під ранок.

  • В Ізмаїлі вночі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Минулося без поранених.

  • Увечері 18 травня окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Про наслідки ще не повідомляли.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту

Карта інтерактивна, тобто оновлюється в режимі онлайн. На ній забарвлено червоним регіони, де оголошено тривогу. Також можна дивитися деталізацію по кожному регіону – в яких конкретно районах тривога, які загрози є, коли дали сирену і коли був відбій.

Нагадуємо, що в деяких областях України діє диференційна система повітряних тривог. Це означає, що під час атак "Шахедами" в кількох районах області можуть не оголосити тривогу – сигнал дають для тих районів, де є безпосередня загроза. 

У Києві та Харкові теж свої особливості. У цих містах дають тривогу в разі безпосередньої загрози. Тобто червоною може бути область, але не обласний центр.

