Вночі понад 200 дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО

Росіяни обстрілювали нашу державу в ніч проти 19 травня. На жаль, є влучання.

У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО. Також там підкреслили, що атака триває.

Що відомо про атаку "Шахедами" і роботу ППО 18 – 19 травня?

На 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 180 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Загалом росіяни запустили 209 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Серед "Шахедів" були й реактивні.

Атака розпочалася близько шостої вечора і ще триває. Пуски були з Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих територій на Донеччині та в Криму (Гвардійське).

Де були обстріли вночі та зранку?

Наразі відомо про декілька регіонів:

Вночі та зранку ворог обстрілював Харків. Мова про Холодногірський і Новобаварський райони. Там горіли приватні будинки. Загалом пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка, є троє постраждалих. Атаковано об'єкт цивільної інфраструктури.

У Кривому Розі поранена жінка. Пошкоджено 10 житлових будинків. Атака була вночі та під ранок.

В Ізмаїлі вночі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Минулося без поранених.

Увечері 18 травня окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами по активах групи "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Про наслідки ще не повідомляли.

Карта інтерактивна, тобто оновлюється в режимі онлайн. На ній забарвлено червоним регіони, де оголошено тривогу. Також можна дивитися деталізацію по кожному регіону – в яких конкретно районах тривога, які загрози є, коли дали сирену і коли був відбій.

Нагадуємо, що в деяких областях України діє диференційна система повітряних тривог. Це означає, що під час атак "Шахедами" в кількох районах області можуть не оголосити тривогу – сигнал дають для тих районів, де є безпосередня загроза.

У Києві та Харкові теж свої особливості. У цих містах дають тривогу в разі безпосередньої загрози. Тобто червоною може бути область, але не обласний центр.