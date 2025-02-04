Переважну частину з них вдалося ліквідувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 4 лютого ворог атакував 65-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях,

– повідомили оборонці неба.

Водночас ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені. Негативних наслідків не зафіксовано.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Також у Повітряних силах зазначили, що через російську атаку постраждали Сумщина та Черкащина.