Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 позицій Чугуєва та Харкова, – Синєгубов

Харківська область постійно піддається обстрілам та ракетним ударам ворог. Так, вночі 2 березня окупанти бомбардували літаками CУ-25 позиції Чугуєва та Харкова.

Про це повідомив голова ХАрківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Заа його словами, ворог бамбардував такі території:

у Чугуєві – Башкирівка та аеродром,

у Харкові – ТЕЦ 5, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на Клочківській.

Пожежі внаслідок авіанальоту ще ліквідовуються, наразі йде детонація снарядів.

Продовжую залучати цивільну та військову техніку для сил ЗСУ на особистих контактах з підприємств інших областей,

– додав Синєгубов.

Він додав, що за добу постраждали 112 осіб, загинули – 21. "Ми тримаємо місто, тримаємо область", – додав він.

Додамо, що ворог наніс авіаудар по Харківському національному університеті повітряних сил. Руйнувань зазнав і гуртожиток, розташований неподалік. Зараз з-під завалів дістають людей.

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