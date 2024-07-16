Вночі ворог атакував дронами Київщину: падіння уламків – у 2 районах

Росія в ніч на 16 липня атакувала ударними БпЛА Київщину. Відомо, що падіння уламків дронів фіксували у 2 районах.

Про це повідомили в Київській ОВА. Там розповіли деталі про нічну атаку ворога.

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Ворог атакував Київщину

Вночі 16 липня російська армія атакувала Київську область ударними дронами. Зазначається, що сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі та тривав майже всю ніч.

За словами Руслана Кравченко, голови Київської ОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони.

Він зазначив, що об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. На щастя, також відомо, що постраждалих немає.

Падіння уламків дронів фіксуються у 2 районах,

– ідеться в повідомленні.

Очільник Київської ОДА повідомив, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Кравченко повідомив, що пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна та посічені фасади.



Крім цього, зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.