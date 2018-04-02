Вночі у Запоріжжі горів супермаркет, була можливість вибуху: фото
В ніч на 2 квітня у Запоріжжі горіло приміщення супермаркету на вулиці Яценка. Ліквідовувати її довелося 52 рятувальникам за допомогою 13 одиниць техніки.
Рятувальники зазначили, що горіли дерев’яні піддони на площі в 10 квадратних метрів. Згодом пожежа розрослась до 25 квадратних метрів. Через це сталося пошкодження запірної арматури газового лічильника з послідуючим загорянням газово-повітряної суміші. Відтак виникла загроза розповсюдження вогню на побутові приміщення та торгівельний зал. Загальна ж площа супермаркету – 4000 квадратних метрів.
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На допомогу пожежникам прийшли співробітники газової служби, яким довелося перекрити газопостачання на супермаркет.
Ліквідувати пожежу вдалося за 40 хвилин з моменту прибуття рятувальників.
У результаті події постраждалих не має.