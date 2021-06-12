Кримське ноу-хау та "мінус" у кишені: людям доводиться купувати воду в автоматах та магазинах

У Криму досі великою проблемою є якість води. Її колір вже менше лякає людей, однак запах хлорки досі такий, що пити її неприємно. Саме тому у магазинах зріс попит на чисту негазовану воду.

У Сімферополі кількість автоматів з чистою водою збільшилась у кілька разів. Їх встановлюють найчастіше прямо біля багатоповерхівок.

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Купити воду можна і в магазинах, однак людей не влаштовує жоден з цих варіантів, адже це черговий "мінус" в кишені. Попри все, іншого виходу наразі не бачать.

Війська Росії на кордонах України

Наприкінці квітня Міноборони Росії заявляло, що відводить свої війська з кордонів України. Однак Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що відвели лише 3,5 тисячі військових. Про те, що небезпека ще не минула, попередив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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