Вода темного кольору: яка наразі ситуація з річкою Десна

Вода в Десні біля Чернігова потемніла. Місцями спеціалісти фіксують масовий замор риби.

За словами виконувача обов’язків мера Олександра Ломако, експерти вже працюють задля покращення стану ріки. Загрози життю та здоров’ю жителів немає.

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Ситуація із забрудненням Десни не покращується

Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова – 24 Канал) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є і та що загинула,

– повідомив Ломако.

За його словами, зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС.

Важливо! Виконувач обов’язків мера зазначив, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає.

Він також підкреслив, що відівідувати пляж влада заборонила. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Було посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.