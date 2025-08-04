У затоці Кардиган, що на заході Уельсу, науковці випадково зафіксували на відео одного з найрідкісніших морських хижаків – акулу-ангела. Цей вид вважається майже зниклим і востаннє його спостерігали в цих водах ще у 2021 році.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на IFLScience. Несподіване відкриття зробили під час дослідження проєкту Dolphin Diet Detectives, ініційованого Товариством охорони дикої природи Південної та Західної частини Уельсу.

Читайте також Найменшу в світі змію, яку вважали вимерлою, знову помітили на Барбадосі

Рідкісну акулу-ангела помітили біля Уельсу

Камери взагалі встановлювали для моніторингу дельфінів, але натомість зафіксували рідкісну акулу.

Ми були в захваті, коли побачили акулу-ангела. Це рідкісна й захоплююча подія,

– розповіла керівниця відділу охорони морського середовища Сара Перрі.

Чому це така рідкість?

Ще у XX столітті акула-ангел була звичним мешканцем прибережних вод Європи, зокрема і біля берегів Великої Британії. Але за останні 45 років її чисельність скоротилась щонайменше на 80%.

Основні причини – деградація морського середовища, повільна здатність до розмноження та масове донне тралення, яке знищує місця проживання цього виду.

Акули-ангели живуть на морському дні, і саме цей спосіб життя робить їх особливо вразливими до промислового вилову з використанням тралів.

Спостереження з’явилося в критичний момент – саме зараз у парламенті Уельсу та британському уряді тривають дебати щодо повної заборони донного тралення в морських охоронюваних зонах.