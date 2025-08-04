Привид із глибин: рідкісну акулу-ангела зняли на відео у водах Уельсу
- У затоці Кардиган на заході Уельсу науковці випадково зафіксували рідкісну акулу-ангела, яку востаннє бачили в цих водах у 2021 році.
- Акула-ангел, чисельність якої скоротилася на 80% за останні 45 років, була зафіксована під час дослідження проєкту Dolphin Diet Detectives, що моніторить дельфінів.
- Основні причини зникнення виду включають деградацію морського середовища, повільну здатність до розмноження та масове донне тралення, яке руйнує місця їх проживання.
У затоці Кардиган, що на заході Уельсу, науковці випадково зафіксували на відео одного з найрідкісніших морських хижаків – акулу-ангела. Цей вид вважається майже зниклим і востаннє його спостерігали в цих водах ще у 2021 році.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на IFLScience. Несподіване відкриття зробили під час дослідження проєкту Dolphin Diet Detectives, ініційованого Товариством охорони дикої природи Південної та Західної частини Уельсу.
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Рідкісну акулу-ангела помітили біля Уельсу
Камери взагалі встановлювали для моніторингу дельфінів, але натомість зафіксували рідкісну акулу.
Ми були в захваті, коли побачили акулу-ангела. Це рідкісна й захоплююча подія,
– розповіла керівниця відділу охорони морського середовища Сара Перрі.
Чому це така рідкість?
Ще у XX столітті акула-ангел була звичним мешканцем прибережних вод Європи, зокрема і біля берегів Великої Британії. Але за останні 45 років її чисельність скоротилась щонайменше на 80%.
Основні причини – деградація морського середовища, повільна здатність до розмноження та масове донне тралення, яке знищує місця проживання цього виду.
Акули-ангели живуть на морському дні, і саме цей спосіб життя робить їх особливо вразливими до промислового вилову з використанням тралів.
Спостереження з’явилося в критичний момент – саме зараз у парламенті Уельсу та британському уряді тривають дебати щодо повної заборони донного тралення в морських охоронюваних зонах.