Я його туди не посилав, – водій маршрутки на Буковині відмовився везти юного учасника ООС

Водій пасажирського автобуса не захотів безплатно перевозити бійця Об’єднаних сил. Ба більше, він влаштував суперечку з пасажирами, які стали на захист хлопця.

Інцидент трапився у Чернівецькій області, автобус прямував за маршрутом Горбівці – Глибока. Розповіла про цього у фейсбуці сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш.

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"Ціна совісті – 18 гривень"

Жінка їхала в тому ж автобусі. За її словами, у селі Стерче туди хотів сісти учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну.

Однак водій вигнав хлопця, бо, мовляв, у салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд – людина з інвалідністю.

Корнелія Василаш заступилася за юного бійця. Вона попросила водія відчинити двері та впустити хлопця. Інша пасажирка дала гроші за проїзд бійця (18 гривень), бо інакше водій везти того не хотів.

Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень,

– написала очевидиця у фейсбуці.

Ба більше, коли Василаш сказала водієві, що держава гарантує безплатний проїзд для УБД, то почула у відповідь таке:

"Я його туди не посилав".

На цьому історія не закінчилася. У результаті сварки водій почав виганяти й Корнелію Василаш, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".

У коментарях до допису люди в один голос засудили поведінку водія. І не дивно, адже він учинив у розріз із вимогами закону про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту.

Однак сам водій, вочевидь, так не вважає. Він навіть скасував інший рейс до села того ж дня, і заявив, що не буде їхати й наступного – все тому, що люди заступилися за бійця Об'єднаних сил.