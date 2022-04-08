Водіям сказали пересісти в інші автобуси: як росіяни вкрали евакуаційну колону з Мелітополя

Росіяни не пропустили гуманітарний вантаж до Мелітополя та вилучили автобуси і фури з ним. Погрожуючи водіям наказали пересісти в інші автобуси.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів деталі цинічного викрадення гуманітарної допомоги.

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Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували,

– розповів Старух.

Коротко про викрадення гуманітарного конвою

7 квітня ввечері міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що гуманітарний конвой, який 6 квітня вийшов із Запоріжжя, під'їжджає до Мелітополя, але загарбники пропустили лише автобуси, заблокувавши вантажівки з допомогою.

Він висловлював сподівання, що до кінця дня гумконвой доїде і вже зранку формуватиметься колона для евакуації людей.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також анонсувала, що 7 квітня до міста Мелітополь доїде колона з 9 автобусів для евакуації людей.

Тобто наразі це неможливо.

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