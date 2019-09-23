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      Водії фур влаштували протести на кордоні та у Києві: деталі

      1755 Читать новость на русском
      Протести водіїв фур
      Протести водіїв фур / Скрін з відео

      На Львівщині кілька десятків фур перекрили два пункти пропуску у Шенгинях та Краківці.

      Водії вантажівок протестують проти відсутності дозволів на транспортні перевезення за кордон, передає ZAXID.NET. Через простої вони не встигають вчасно доставляти замовлення, а отже, змушені платити штрафи.

      Читайте також: Українські права водія будуть чинними в Туреччині: країни попередньо домовилися

      У патрульній поліції Львіщини повідомили, що вони змогли домовитися з водіями і прикордонні пункти пропуску працюють у штатному режимі.

      Дивіться відео блокування кордону фурами:

      Такі ж протести відбулися в Києві. Майже три десятки вантажівок без причепів вишикувалися вздовж дороги на вулиці Грушевського, але проїзд вони не блокували.

      У Міністерстві інфраструктури пояснюють: цього року Варшава на чверть скоротила квоту на вантажні перевезення через її територію. І через те, що ліцензій залишилося мало – довелося запровадити ліміти. Водії ж фур таким виправданням чиновників не вірять. Та вимагають електронного контролю за видачею дозволів.

      Раніше 24 канал повідомляв, що на під'їзді до Києва, на трасі Київ – Чоп, запрацювала система зважування авто в русі. Її вбудували в дорогу, як тільки машина проїжджає по майданчику – розумні датчики відразу передають інформацію до поліції.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Транспорт Новини Львова Міністерство інфраструктури
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