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      Юрій Бутусов

      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?

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      Насколько Украина готова охранять свои военные арсенали
      Насколько Украина готова охранять свои военные арсенали / i.ytimg.com

      В августе 2018-го года ВСУ провели противодиверсионные учения для проверки боеготовности охраны арсеналов. Группы спецназа получили задачи проникнуть на охраняемые объекты и отработать проведение диверсии.

      В ходе операции успешно выполнить задачи спецназу удалось на ВСЕХ проверяемых объектах. Одна из групп спецназа беспрепятственно прошла на территорию одного из арсеналов прямо днем. Их никто не заметил на арсенале. Они обошли ряд площадок хранения боеприпасов и произвели фиксацию. Это означает – арсенал уничтожен.

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      Этот арсенал в центральной Украине. Спецназовцы подготовили отчеты об операциях, и были уверены, что их труд не пропал даром – дыры в обороне баз будут закрыты, охрану усилят. К сожалению, поскольку президент Порошенко решил, как обычно не привлекать к ответственности каких-либо должностных лиц, надеяться, что будет наведен порядок на складах не приходится. Но надо предупредить личный состав – угроза близко.

      Скоро выборы, и РФ захочет вновь атаковать арсеналы, разведка этих объектов ведется. У нас осталось всего три стратегических арсенала, которые враг захочет атаковать в первую очередь – это Цветоха, Ушомир, Россошки. Есть склады поменьше – они также под угрозой.

      Наиболее уязвимы открытые площадки, где хранятся зенитные ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня. Все три взрыва в Балаклее, Калиновки и Ичне начинались с воспламенения хранилища ракет. Разлет ракет приводит к гарантированному поражению арсенала по всей площади.

      Обычный взрыв к воспламенению не приводит – надо чтобы сработал двигатель, тогда начнется пожар, и начнут стартовать другие ракеты. Каждая диверсия на арсенале была осуществлена с помощью детального изучения обстановки агентурой противника, в том числе, вероятно, внедренной на арсеналы.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Зброя Міністерство оборони України Вибух Вибухи в Калинівці Вибухи на арсеналі поблизу Ічні
      Джерело: Юрий Бутусов
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      Новини за 23 жовтня
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