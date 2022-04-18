Вогнеборці загасили масштабну пожежу в Кремінній і ліквідували загоряння будинку в Лисичанську

Служба ДСНС гасила масштабну пожежу спорткомплексу "Олімп" в Кремінній і ліквідувала загоряння будинку в Лисичанську.

Зокрема, рятувальники Луганщини ліквідували чисельні пожежі в житловому секторі та загоряння хвойної підстилки. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Луганської ОДА.

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За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу загорівся спорткомплекс "Олімп". З ночі пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС гасили в місті масштабну пожежу на території комплексу. Повідомляється, що вже сьогодні зранку, 18 квітня, пожежники ліквідовували займання житлового будинку в місті Лисичанськ.

Наслідки обстрілів окупантами Луганщини:

У Луганській ОДА нагадали, що за минулу добу рятувальники загасили десятки загорянь квартир в багатоповерхівках в місті Сєвєродонецьк. А в Рубіжному внаслідок обстрілів сталося руйнування декількох житлових будинків.

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