На вокзалах у Польщі залишають дитячі коляски для українських біженок з дітьми

Сусідні європейські країни стали першими, хто почав приймати українських біженок. Зокрема, чи не найбільше людей їдуть до Польщі.

Ця країна надає українцям допомогу, як і інші. Також долучились і місцеві мами, в яких є малі діти.

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Полячки віддають свої коляски для українських біженок з дітьми.

Волонтери залишають їх на вокзалах. Коляски можуть брати жінки у разі необхідності.



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