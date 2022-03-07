На вокзалах у Польщі залишають дитячі коляски для українських біженок з дітьми
7 березня 2022 , 07:32Читать новость на русском
Джерело:Бабель
Сусідні європейські країни стали першими, хто почав приймати українських біженок. Зокрема, чи не найбільше людей їдуть до Польщі.
Ця країна надає українцям допомогу, як і інші. Також долучились і місцеві мами, в яких є малі діти.
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Полячки віддають свої коляски для українських біженок з дітьми.
Волонтери залишають їх на вокзалах. Коляски можуть брати жінки у разі необхідності.
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