Там палала пожежа: Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, – Reuters

Безпілотники неодноразово доводили свою ефективність успішними ураженнями російських об'єктів, зокрема на його ж території. Так, нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді, що на півдні Росії, повністю зупинив переробку нафти.

Сталося це після пожежі, спричиненої атакою українських дронів. Подробиці розповідає інформаційна агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Читайте також У Туреччині на пляжі знайшли БпЛА: він належить Росії

Яких пошкоджень зазнав Волгоградський НПЗ?

Як зазначили в агенції, атаки України на російські енергетичні об'єкти дещо зменшилися в січні на тлі мирних переговорів, проте останніми днями їхня інтенсивність знову значно зросла.

За інформацією джерел, унаслідок удару серйозно пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти АВТ-1 (CDU-1), яка забезпечує близько 40 % потужності заводу.

Її добова продуктивність становить приблизно 18 600 тонн нафти, або близько 140 000 барелів на добу. Представники "Лукойлу" на запит коментаря не відповіли.

Зазначимо, що у 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,5 мільйона тонн нафти – це приблизно 5 % від загального обсягу переробки на всіх російських нафтопереробних заводах. А за минулий рік підприємство виробило: 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину, 700 тисяч тонн мазуту.

Як українські БпЛА б'ють по ворожих об'єктах?