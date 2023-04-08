На Волині масштабний потоп: на полях тонуть трактори, люди відкачують воду з домівок

У Волинській області дощі спричинили затоплення вулиць та полів. На допомогу людям прийшли рятувальники, які відкачують воду.

У ДСНС повідомили, що 7 квітня волинські рятувальники відкачували воду у Ківерцях, що в Луцькому районі. Рятувальники здійснили один виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.

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Виклики до рятувальників надходять постійно

До робіт залучалась 1 одиниця техніки, 2 чоловіки особового складу, відкачано понад 42 метрів кубічних води.

"Суспільне" інформує, що 7 квітня рятувальники відкачували воду з семи присадибних ділянок місцевих жителів. За останні два тижні з обійсть у громаді вдалося прибрати понад 300 тисяч літрів води.

Інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Владислав Самойленко розповів, що за допомогою до рятувальників звернулося 30 ківерчан, виклики надходять постійно.

У Ківерцях на Волині затопило декілька вулиць: відео

Через паводки вода стоїть під будинками і в городах. Жителька Ківерців Валентина Федорук розповіла, що через те, що вода була аж під хатою, не могла вийти на подвір'я. Зараз вода з ділянки сходить.

Врятувати кілька затоплених вулиць міста Ківерці від високих вод могла б зливова каналізація, – зазначив місцевий мешканець Олександр Голуб. Зі слів чоловіка, у міськраді йому дали відповідь – "зараз немає коштів".

На місці паводків також побували журналісти ТСН. Повідомляється, що найкритичніша ситуація з підтопленням у північних районах області.

Аграрії через негоду не можуть розпочати посівну. Воду на людських обійстях відкачують, але вона знову прибуває. За прогнозами синоптиків, так триватиме і надалі.

У Ківерцях на Волині затопило декілька вулиць / Фото Суспільне

У Валерія вода дісталася самої хати, довелося, аби хоч якось врятувати городину, усе діставати з погреба. Найгірше ж, кажуть, коли доводиться доправляти хворого батька у лікарню. Пенсіонера до дороги вивозили і тачкою і, кіньми.

Тракторист Віктор загруз посеред поля просто під час оранки. "Почали тільки. Скільки я там виорав, може гектара два і втопився, то два дні трактор ночував у полі", – розповів він.

Техніку спершу гуртом викопували, а потім тягнули іншими тракторами. Розпочати посівну фермери не можуть, бо як тільки хоч трохи підсохне в полі – знову починає дощити.