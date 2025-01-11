На Волині побили священника: у ПЦУ уточнюють, що нападник був прихильником УПЦ МП

Волинська єпархія Православної церкви України повідомила про інцидент у селі Ветли, що на кордоні з Білоруссю. Священника ПЦУ Романа Гулу, який освячував класи у місцевому ліцеї, атакував батько одного зі школярів.

Той був прихильником Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію ПЦУ.

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Що відомо про інцидент

Згідно з інформацією, оприлюдненою єпархією, отець Роман проводив традиційний обряд окроплення йорданською водою у житлах парафіян і, за попередньою домовленістю з дирекцією, завітав до ліцею.

За словами священника, більшість учнів походять із православних сімей, але є й діти інших конфесій. Тому він запитав, чи ніхто не заперечує проти обряду. Ті, хто не бажав брати участь, вийшли з класу зачекати у коридорі.

Однак, після завершення обряду, на священника накинувся батько одного з учнів. За словами очевидців, чоловік ударив священника в обличчя, ображаючи його словами.

Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно, і жодними словами його не вдавалося вгамувати,

– каже священник.

Як розповідає отець Роман, на вулиці зібралися близько 30 прихильників УПЦ МП разом зі своїм священником, які також ображали його та вчителів і навіть погрожували.

Священник повідомив, що чоловік, який на нього напав, працює в місцевому лісництві й повинен був перебувати на роботі. Через отримані удари отець Роман звернувся за медичною допомогою та написав заяву до поліції.

У Волинській єпархії ПЦУ зазначають, що конфлікти на релігійному ґрунті у Ветлах тривають із часу, коли частина громади перейшла до ПЦУ, тоді як інші залишилися в УПЦ МП.