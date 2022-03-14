На Волині готові запропонувати переселенцям ще близько 5 тисяч місць

На Волині станом на зараз готові прийняти ще близько 5 тисяч переселенців з гарячих точок.

Про це повідомляє голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко у своєму телеграм-каналі.

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Вільних для поселення в області є близько 5-ти тисяч місць. Якщо ви шукаєте тимчасове житло або можете надати його для вимушено евакуйованих, звертайтеся за номером "гарячої лінії",

– написав Юрій Погуляйко у Telegram.

Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

На Волині, за словами Погуляйка, уже проживають 13 тисяч вимушено евакуйованих з інших областей. Загалом до області з 24 лютого прибуло 17,5 тисячі переселенців. Більшість евакуйованих використовує Волинську область як транзитну. 265 тисяч українців виїхали через місцеві пункти пропуску за кордон.

Ситуація в області, як повідомив Погуляйко, залишається контрольованою та спокійною. Кордон цілий, об’єкти критичної інфраструктури працюють. Бізнес помалу повертається до роботи.

"Розпочинається відновлення освітнього процесу. Зокрема, районним адміністраціям, міським, сільським і селищним головам доручено організувати навчання з використанням дистанційних технологій. Залучатимуть до цього й дітей внутрішньо переміщених сімей та тих, що тимчасово перебувають за межами країни. Працюємо далі заради перемоги", – зазначив Юрій Погуляйко.

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