На Волині оголосили повітряну тривогу

У Луцьку та по всій Волинській області оголосили повітряну тривогу. Мешканцям негайно потрібно спуститися в укриття.

Негайно знайдіть найближче укриття та сховайтесь там й дочекайтеся сирени, яка сповістить про відбій тривоги.

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Карти з укриттями по всій області ви можете знайти тут.

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