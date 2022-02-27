На Волині оголосили повітряну тривогу
27 лютого 2022 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Волинь
У Луцьку та по всій Волинській області оголосили повітряну тривогу. Мешканцям негайно потрібно спуститися в укриття.
Негайно знайдіть найближче укриття та сховайтесь там й дочекайтеся сирени, яка сповістить про відбій тривоги.
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Карти з укриттями по всій області ви можете знайти тут.
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