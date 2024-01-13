На Волині пастор збив першокласницю та шокував реакцією на її смерть: яка доля його спіткала

У Волинській області пастор із Запоріжжя влетів у двох сестер. Вижити після ДТП вдалося тільки одній з них.

Інцидент стався 25 січня 2023 року о 8 годині ранку у селищі Торчин. У той день дві сестри хотіли перейти дорогу неподалік свого будинку, щоб дістатися школи.

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Подробиці ДТП у Торчині

Коли діти опинилися на середині дороги, в них влетів зелений Daewoo Lanos. 10-річна Вероніка дивом залишилася живою, а 6-річна Міла потрапила під колеса та зазнала тяжких травм.

Дівчинку ушпиталили. Дорогою до Луцької обласної лікарні у неї зупинилося серце, але медики її реанімували у кареті швидкої допомоги. Вже у самому медичному закладі після першої операції Міла впала у кому. Через 15 днів вона, на жаль, померла.



Місце ДТП у Торчині / Фото Національної поліції

У матеріалі зазначається, що слідство провело експертизу без участі сторони постраждалих. Мама Міли в цей час була у реанімації.

Дівчинка померла 10 лютого, а експертиза відбулася 7 лютого. Потім поліцейські стверджуватимуть, що мама не давала дозволу на проведення слідчих дій зі старшою Веронікою. Хоча як могли допитувати дитину без матері, яка не могла відійти від ліжка дочки, що вмирала? В результаті перша експертиза показала, що "водій не мав змоги уникнути наїзду на малолітнього пішохода",

– пише видання.

Що розповіла мама Міли

Як розповіла Галина Кунц, її старша донька Вероніка встигла відскочити назад. Це врятувало їй життя. Молодша донька Міла, на жаль, забарилася.

Окрім того, що він її збив, вона (Міла – 24 Канал) ще впала під колеса – і він її протяг. Дочка отримала сильну черепно-мозкову травму, в неї постраждали печінка та нирка. Я працюю в магазині недалеко, як тільки дізналась – одразу ж прибігла туди. Швидка забрала її у тяжкому стані,

– сказала жінка.

Мама весь час перебувала у реанімації поруч зі своєю донькою.



Загибла 6-річна Міла / Фото Галини Кунц

Галина дала зрозуміти, що водій, який збив її доньку, плутався у свідченнях.

Казав, що не розуміє, як таке могло статися. То казав, що вікно машини було замерзлим, там розчистили тільки частину його. То, що в нього щось помутніло. Однак жодної гальмівної колії на дорозі не було. А дорога була чистою, він не міг не бачити дітей,

– наголосила вона.

Також вона згадала, як їх викликав слідчий. З її слів, слідчий захищав водія та стверджував, що той нібито їхав зі швидкістю 40 кілометрів за годину. Потім цього водія взагалі зробили свідком у справі. Повторну експертизу назначили на 26 червня 2023 року. Вона показала, що цей водій мав можливість загальмувати.

Тому йому підготували підозру. Але було вже пізно, він навесні зміг залишити Україну, виїхав до Америки,

– заявила жінка.

Що відомо про винуватця ДТП

Зеленим "Ланосом" керував 51-річний Євген Бабич із Запоріжжя. Він є пастором церкви віри Євангельської "Церква Добра новина".

Йому підготували підозру за фактором порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Однак це сталося тільки 27 вересня 2023 року. На той момент цього пастора вже не було в Україні.

Євген Бабич за цей час навіть примудрився продати своє майно, зокрема будинок, хоча воно перебувало під арештом після ДТП. Як пише видання, цього чоловіка досі не оголосили в міжнародний розшук, попри ухвалене відповідне рішення.

Пастор Євген Бабич / Фото з соцмереж

Євген дзвонив Галині у той момент, коли вона перебувала у реанімації з донькою, та пропонував зустрітися. Жінка зі зрозумілих причин відмовилася. Коли 6-річна Міла померла, цей пастор знову зателефонував її мамі. Він сказав Галині, що вона "повинна радіти, адже тепер її дочка в раю".

Після ДТП та втечі з України Євген Бабич закрив деякі сторінки у соцмережах. У матеріалі зауважується, що 7 місяців тому він читав проповідь у Берліні та розповідав про важке життя у Запоріжжі під час російсько-української війни.

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