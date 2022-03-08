На Волині – повітряна тривога: всім негайно в укриття
8 березня 2022 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Волинь"
На Волині оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям потрібно терміново сховатися в укриття.
Сирени почали лунати о 9:05.
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"Повітряна тривога на Волині. Усім в укриття!", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.
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