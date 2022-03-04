На Волині та Тернопільщині повітряна тривога
4 березня 2022 , 18:18Читать новость на русском
На Волині та Тернопільщині лунає повітряна тривога. Всім сховатись в укриттях.
Повідомлення про сирени у містах з'явились на телеграм-каналах голови Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка та міського голови Тернополя Сергія Надала.
Важливо: У Білій Церкві та Фастові лунають сирени
Повітряну тривогу оголосили о 18:14.
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