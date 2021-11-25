На Волині живцем "поховали" чоловіка, щоб не повертати йому борги

У Волинській області зловмисники жорстоко побили та живцем "поховали" чоловіка. Все через борги, які мали сплатити потерпілому.

Як розповідають правоохоронці, по допомогу до поліції звернувся сам постраждалий. Він дивом залишився живим.

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Слідчі встановили, що у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби його "вирішити", боржник звернувся до спільних знайомих. Ті упродовж трьох годин били чоловіка, а також стріляли зі зброї над головою та відібрали його телефон і автомобіль.

Після знущань вони вивезли потерпілого на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили його викопати "могилу" та закидали його ґрунтом.

Чоловік дивом вижив

Потерпілому вдалося вибратися і він звернувся за допомогою до поліцейських. Наразі чоловік перебуває в реанімації, за його життя борються медики.

Правоохоронці оперативно знайшли та затримали зловмисників. Ними виявилися молоді чоловіки – 23 та 30 років. За місцем їх проживання оперативники провели обшуки та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.



Оперативники провели обшуки / Фото Нацполіції

Яке покарання світить кривдникам

Затриманим вже повідомили про підозру за:

статтею 187 про розбій;

статтею 289 про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Затримання зловмисників на Волині: дивіться відео