У Підкарпатському воєводстві Польщі невідомі розписали монумент, присвячений жертвам Волинської трагедії. На пам’ятнику з’явився напис "Слава УПА" та зображення червоно-чорного прапора.

На місці працюють слідчі поліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також У Польщі встановили день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Анджей Дуда підписав закон

Що відомо про пошкодження пам'ятника у Польщі?

Про подію вже поінформовано поліцію. Як повідомили правоохоронці, на місці працює слідчо-оперативна група, яка збирає речові докази та встановлює обставини події.

Цей 20-метровий пам’ятник, під назвою "Волинська різанина", відкрили нещодавно – у липні 2024 року. Центральний образ монумента – орел, охоплений вогнем, з крилами, на яких викарбувано назви населених пунктів, мешканці яких загинули під час трагедії.

В основі композиції – хрест із вилами, на які настромлене тіло дитини. Також представлено фігуру палаючої сім’ї з дітьми, а на іншому боці – дитячі голови, нанизані на паркан і охоплені полум’ям.



Пам'ятник "Волинська різанина" / Фото Асоціації "Громада та пам'ять"

Що відомо про Волинську трагедію?

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на теренах України діяло декілька партизанських рухів. Це зокрема і загони Української повстанської армії (УПА). Діяла там також і польська Армія Крайова. Розбіжності поляків та українців призвели до сутичок між цими формуваннями, що переросли у взаємні етнічні чистки. Кожна зі сторін аргументувала це помстою за попередні репресії або захистом етнічних земель.

Згідно з даними Інституту історії України, це був один із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни. Жертви з обох сторін склали тисячі або десятки тисяч людей.

Цей епізод історії в Україні називають Волинською трагедією, а у певних колах Польщі та в російській пропаганді фігурує слово "різня", що покладає повну відповідальність за насильство на українців.

Нагадаємо, у квітні на братській могилі воїнів УПА у Польщі незаконно замінили табличку. Вона звинувачувала воїнів у "геноциді проти беззахисного польського, українського та єврейського населення". Крім того, на хресті український тризуб закрили плитою з християнським хрестом. Пізніше табличку демонтували.