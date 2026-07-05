Фейки про Волинську трагедію: Росія запустила нову дезінформаційну кампанію

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії почала дезінформаційну кампанію для підриву українсько-польських відносин: пропагандисти оприлюднили нібито архівні "документи" про Волинську трагедію.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

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Що цього разу вигадали росіяни?

У ніч на 5 липня російські пропагандистські видання Russia Today та РЕН ТВ опублікували нібито "розсекречені" файли ФСБ.

У своїй публікації "журналісти" звинуватили одного з командирів УПА Дмитра Клячківського у вбивстві 11 католицьких священників і майже двох тисяч поляків у Володимирі-Волинському на початку літа 1943 року.

Він створював озброєні формування УПА на Волині та Поліссі, де склалося ядро ​​бандерівського руху. Пізніше співробітники НКВС ліквідували його у перестрілці біля села Суськ, коли він намагався втекти з спільниками,

– йшлося в повідомленні.

Варто також зазначити, що події Волинської трагедії пропагандисти навмисно назвали "різаниною", намагаючись посилити розбрат та зманіпулювати історією.

Нагадаємо, раніше 24 Канал з посиланням на представників українських спецслужб повідомляв, що ФСБ готує нову провокацію. Тоді зазначалося, що опубліковані документи можуть містити як правдиві свідчення про події, так і вигадані, адже росіяни активно намагаються посилити розбрат між країнами.

Як зазначали в ЦПД, директор ФСБ Олександр Бортников зараз особисто відповідає за російські інформаційні операції, які націлені на розкол між Польщею та Україною.