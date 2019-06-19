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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Волкер приїде до України ще до візиту Зеленського до США

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      Курт Волкер на засіданні комітету із закордонних справ Сенату 18 червня
      Курт Волкер на засіданні комітету із закордонних справ Сенату 18 червня / twitter.com/specrepukraine

      Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив про намір протягом найближчих тижнів відвідати Київ.

      Про це він сказав під час виступу у комітеті із закордонних справ Сенат. Також Курт Волкер опублікував текст свого виступу у Twitter.

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      Візит передуватиме переговорам президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.

      Сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (президента Зеленського – 24 канал) до Білого дому,
      – написав Волкер.

      Щодо візиту Зеленського до США Волкер нагадав, що Трамп телефонував українському главі держави в ніч після виборів, щоб привітати його з перемогою. А згодом надіслав Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім.

      Сторони мають ще узгодити дати цього візиту, однак Курт Волкер сподівається, що "це станеться вже скоро".

      Зазначимо, під час цього ж виступу в комітеті Сенату Волкер висловив думку, що спроби Кремля повернути Україну під свій вплив та зробити її частиною "Російської імперії" не матимуть жодного успіху. Адже український народ ніколи не погодиться на це.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер
      Джерело: 24 канал
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