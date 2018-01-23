Волкер зустрівся з Муженком: говорили про ситуацію на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розпочав свій візит в Україну.

Напередодні першої у новому році зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, яка запланована на 26 січня у Дубаї, Волкер побуває на Донбасі і зустрінеться з представниками української влади у Києві.

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23 січня Волкер прибув в Україну і вже встиг зустрітись з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком.

Як звітують у прес-службі Генштабу, під час зустрічі з Волкером Муженко поінформував його про поточну ситуацію на Сході України.

"Сторони обмінялися поглядами щодо актуальних питань регіональної безпеки та перспектив розвитку двосторонніх відносин між Україною і США в оборонній сфері", – йдеться у повідомленні.

У зустрічі також брала участь посол США в Україні Марі Йованович.