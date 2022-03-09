З Волновахи евакуювали 143 людини, серед яких 42 дитини
9 березня 2022 , 20:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Петра Кириленка
З Волновахи 9 березня вдалося евакуювати людей. З міста виїхали 143 людини, серед яких 42 дитини.
Уперше за час війни вдалося вивезти людей із Волновахи. У Донецькій ОВА опублікували списки евакуйований.
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Евакуація з Волновахи / Фото з Фейсбуку Петра Кириленка
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