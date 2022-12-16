Помер Герой України, відомий дитячий реабілітолог Володимир Козявкін

16 грудня помер відомий реабілітолог, дитячий невролог Володимир Козявкін. Йому було 75 років.

Козявкін був засновником та багаторічним керівником Міжнародної клініки відновного лікування, що розташована в Трускавці. Також він академік та доктор медичних наук.

Зверніть увагу Український Метод Козявкіна для людей з інвалідністю вийшов на рівень світової медицини

Помер дитячий реабілітолог Володимир Козявкін

Козявкін відомий у всьому світі завдяки авторському "методу Козявкіна" для лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). Його унікальний підхід до вирішення проблеми ДЦП визнаний в цілому світі науковою та медичною спільнотою.

Також Козявкін був лауреатом багатьох державних нагород, у 2001 році йому присвоєно звання Героя України. Його клініка в Трускавці приймала дітей з ДЦП не лише з України, а й багатьох країн світу.

На смерть Козявкіна відреагували у Львівській ОВА:

Сьогодні не стало Володимира Козявкіна – відомого науковця та дослідника, автора принципово нової технології лікування хворих з дитячим церебральним паралічем, керівника та творця Трускавецької школи реабілітації. Герой України, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України. За усіма цими здобутками стоїть важка та наполеглива праця. Десятки тисяч людських історій із понад 60 країн завершились щасливо після лікування за системою Володимира Ілліча,

– заявив очільник регіону Максим Козицький.

Він зазначив, що смерть Козявкіна – величезна втрата як для України, так і для медичної галузі всього світу.



Помер Володимир Козявкін / фото Трускавецька міська рада