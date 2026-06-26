Не думаю, що вона по вуха закохалася, – Січкар про стосунки Кабаєвої та Путіна

Російська гімнастка, колишня депутатка Держдуми Аліна Кабаєва навряд чи відчувала кохання до диктатора Володимира Путіна. Спортсменці швидше лестило, що до неї залицяється очільник Кремля.

Про це заявила українська рестораторка та письменниця Маргарита Січкар в інтерв'ю для ютуб-каналу "В гостях у Гордона".

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Чи Кабаєва кохала Путіна?

Маргарита Січкар заявила, що, на її думку, Путін не належить до чоловіків, які вміють залицятися до жінок, а натомість "просто їх купує".

Рестораторка також висловила сумнів, що Кабаєва була по-справжньому закохана в російського лідера.

Я не думаю, що Кабаєва прямо закохалася в нього там по вуха, розумієш? Їй просто лестило. Є таке поняття – его. Мені лестить, що до мене залицяється президент,

– сказала Січкар.

Нагадаємо, Маргарита Січкар також ділилася своїми враженнями від зустрічі із Володимиром Путіним у своєму ресторані в Москві наприкінці 1990-х. Рестораторка згадала, що вперше була здивована зовнішністю Путіна, який видався їй значно нижчим, ніж очікувала, а також майбутній диктатор нагадував їй щуреня.